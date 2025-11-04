El alcalde de Moraleja destaca algunos de los proyectos de ahorro energético y patrimonio

El alcalde de Moraleja, Julio César Herrero, ha destacado que una de sus prioridades es el ahorro energético por lo que desde el ayuntamiento se llevan a cabo actuaciones para la sustitución de luminarias por tecnología LED, «tanto en alumbrado público como en edificios municipales», afirmó. Así mismo, destacó la instalación de placas solares en el tejado del colegio público Joaquín Ballesteros con 121.000 euros y la creación de una comunidad energética local. Por otro lado, realzó el proyecto del edificio de La Encomienda, «un sueño histórico de Moraleja», dijo. Un proyecto que permite la rehabilitación integral del inmueble. A esto se suman otros proyectos destacados como es el que contempla la mejora de la margen derecha de la Rivera de Gata con más de 6 millones de euros.