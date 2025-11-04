La Asociación Cauria Neuro organiza el II Desfile Benéfico en Coria para el sábado

El sábado 8 de noviembre, a las 18.00 horas, el Hotel San Cristóbal de Coria acogerá el II Desfile Benéfico Inclusivo organizado por la Asociación Cauria Neuro, una cita que combinará moda, música, emoción y solidaridad con un fin muy especial: dar visibilidad a la inclusión y recaudar fondos para seguir impulsando proyectos terapéuticos y de inserción social.

Tras el éxito del año pasado, el desfile regresa con una propuesta más ambiciosa, integradora y festiva. Habrá desfiles de moda y el evento estará amenizado por DJ Adri Ortega, Mr Flako y las actuaciones de la Asociación Cultural Los Tarantos de Argeme, que pondrán ritmo y arte entre pase y pase, además de encargarse de la apertura y el cierre del desfile.

Las entradas tendrán un precio de 4 euros, y toda la recaudación se destinará íntegramente a la ampliación de las instalaciones de la asociación, con el objetivo de atender la creciente demanda de terapias y consultas, así como a la creación de un nuevo proyecto de acompañamiento vital para los usuarios que van alcanzando la edad adulta. Este programa busca ofrecerles oportunidades reales de inserción laboral y autonomía personal, contribuyendo a construir un futuro más inclusivo y esperanzador.