Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conocer el mercado

Urvipexsa realiza un estudio sobre la demanda de viviendas en Coria

La empresa trata así de valorar la posibilidad de nuevas promociones

Viviendas del casco urbano de Coria

Viviendas del casco urbano de Coria / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Coria ha anunciado que, Urvipexsa, la empresa promotora de viviendas de la Junta de Extremadura, está haciendo un estudio de demanda de viviendas en distintos municipios, entre los que se encuentra Coria, con el fin de valorar la posibilidad de iniciar nuevas promociones de viviendas.

De esta manera, todas las personas interesadas, pueden rellenar un formulario de encuesta, junto con el consentimiento de cesión de datos en el Ayuntamiento de Coria.

Este formulario de encuesta, según detalló el consistorio, está disponible también para su descarga en la página web www.urvipexsa.es , y a través de un enlace que allí se refleja. Finalmente, desde el consistorio se explicó que la materialización de este programa de viviendas denominado ‘Habita Extremadura’, servirá para dar respuesta a la demanda de vivienda en la región, garantizando el acceso a un hogar a precios asequibles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents