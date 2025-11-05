Solidaridad
La 'Marcha Rosa' en Torre de Don Miguel se celebrará el sábado día 8
La delegación en Coria de AOEx agradece el apoyo recibido de distintos municipios
La delegación en Coria de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) Coria, ha anunciado que el próximo sábado 8 de noviembre se llevará a cabo en Torre de Don Miguel. Además, ha hecho un balance del mes de octubre, dedicado a la concienciación del Cáncer de Mama, con distintas Marchas Rosas que se han realizado a beneficio de AOEx Coria. Estas se han llevado a cabo en Gata, Coria, Moraleja, Morcillo, Zarza la Mayor, Portaje, Valdencín, Villamiel, Rincón del Obispo.
Además, desde el colectivo recuerdan que están disponibles al público durante las mañanas de los lunes, jueves y viernes en la sede que se encuentra en la plaza de Iberoamérica y los martes y miércoles, en el Hospital Ciudad de Coria, concretamente, en el servicio de Oncología y Hospital de día. Así mismo, dijeron que en unos días anunciarán la cantidad recaudada a lo largo de este mes de octubre con todas las actividades que se han ido desarrollando en los distintos municipios.
