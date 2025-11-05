Moraleja entregará los premios de los certámenes de cuentos y poesía el viernes

La Casa de la Cultura de Moraleja acogerá una Gala Literaria de Otoño el próximo viernes 7 de noviembre a las 20.30 horas donde además se llevará a cabo la entrega de los Premios del XXXII Certamen de Cuentos y XI Certamen de Poesía Villa de Moraleja. Estos concursos los organiza la concejalía de Cultura del ayuntamiento.

No obstante, ese día además, de 17.30 a 20.30 horas, el público podrá participar en las Cabinas Literarias y escuchar a través de un teléfono poemas de Lorca, Gloria Fuertes, Antonio Machado o Emily Dickinson, un fragmento de El Quijote, una entrada del diccionario de María Moliner o unos versos de Shakespeare en inglés. Una experiencia sensorial que conecta al público con la literatura y la poesía de manera sorprendente.