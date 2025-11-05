Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moraleja entregará los premios de los certámenes de cuentos y poesía el viernes

El acto será en la casa de la cultura a las 20.30 horas, pero antes, desde las 17.30 el público podrá participar en las Cabinas Literarias

Gala literaria celebrada en la pasada edición de 2024.

Gala literaria celebrada en la pasada edición de 2024.

Nieves Agut

La Casa de la Cultura de Moraleja acogerá una Gala Literaria de Otoño el próximo viernes 7 de noviembre a las 20.30 horas donde además se llevará a cabo la entrega de los Premios del XXXII Certamen de Cuentos y XI Certamen de Poesía Villa de Moraleja. Estos concursos los organiza la concejalía de Cultura del ayuntamiento.

No obstante, ese día además, de 17.30 a 20.30 horas, el público podrá participar en las Cabinas Literarias y escuchar a través de un teléfono poemas de Lorca, Gloria Fuertes, Antonio Machado o Emily Dickinson, un fragmento de El Quijote, una entrada del diccionario de María Moliner o unos versos de Shakespeare en inglés. Una experiencia sensorial que conecta al público con la literatura y la poesía de manera sorprendente.

