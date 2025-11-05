El XVIII Día de la Seta incluye varias actividades del 21 al 23 en Coria

La ciudad de Coria se convertirá en el epicentro de la gastronomía micológica con una nueva edición del evento ‘Coria Sabor Micológico’, que culminará con el tradicional ‘XVIII Día de la Seta de Coria’, del 21 al 23 de noviembre. Durante todo el mes, los establecimientos de restauración ofrecerán degustaciones de platos y menús micológicos, con propuestas que combinan la riqueza culinaria de las setas y hongos de la zona.

Además, se celebrará el X Certamen Ruta de Tapas ‘Coria Sabor Micológico’, una cita ya consolidada en el calendario gastronómico de Extremadura. El programa de actividades se desarrollará del 1 al 30 de noviembre con degustación de platos a la carta y menús micológicos de fin de semana en siete restaurantes adheridos. Además, otros once locales participarán en la Degustación del X Certamen Ruta de Tapas. El resto de la programación durante esos días incluirá ruta de tapas, degustación de menús, ruta de tapas nocturna y una visita guiada por el casco histórico de Coria con salida desde la Oficina Municipal de Turismo. Los vecinos y visitantes podrán recoger en la Oficina de Turismo de Coria los bonos/descuentos para alojamientos (hoteles y apartamentos turísticos) y para restaurantes.