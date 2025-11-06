Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Apuesta por la formación

Una acción forma a 23 personas en riesgos laborales en el pueblo de Aceituna

Las clases se han impartido de manera gratuita y con un claro fin de trabajar la prevención

Algunas de las alumnas tras la entrega de los certificados.

Algunas de las alumnas tras la entrega de los certificados. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Aceituna ha anunciado que, recientemente, ha finalizado con éxito el Curso gratuito de Prevención de Riesgos Laborales en la Construcción – TCP Nivel Básico que ha constado de 20 horas, y que se ha desarrollado en la casa de la cultura. En concreto, se han formado a 23 hombres y mujeres. Durante estas jornadas formativas, el alumnado ha adquirido los conocimientos necesarios para mejorar su cualificación profesional y poder obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), requisito indispensable para participar en proyectos y obras vinculadas al programa Aepsa.

Desde el ayuntamiento se ha felicitado a todas las personas que han completado el curso «por su esfuerzo, dedicación y compromiso con la seguridad laboral». Así mismo, desde el consistorio se recalcó su «apuesta por la formación como herramientas fundamental para el desarrollo de nuestro municipio».

