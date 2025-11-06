Apuesta por la formación
Una acción forma a 23 personas en riesgos laborales en el pueblo de Aceituna
Las clases se han impartido de manera gratuita y con un claro fin de trabajar la prevención
El Ayuntamiento de Aceituna ha anunciado que, recientemente, ha finalizado con éxito el Curso gratuito de Prevención de Riesgos Laborales en la Construcción – TCP Nivel Básico que ha constado de 20 horas, y que se ha desarrollado en la casa de la cultura. En concreto, se han formado a 23 hombres y mujeres. Durante estas jornadas formativas, el alumnado ha adquirido los conocimientos necesarios para mejorar su cualificación profesional y poder obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), requisito indispensable para participar en proyectos y obras vinculadas al programa Aepsa.
Desde el ayuntamiento se ha felicitado a todas las personas que han completado el curso «por su esfuerzo, dedicación y compromiso con la seguridad laboral». Así mismo, desde el consistorio se recalcó su «apuesta por la formación como herramientas fundamental para el desarrollo de nuestro municipio».
