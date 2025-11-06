El Ayuntamiento de Portaje abre la convocatoria de dos líneas de subvenciones

El Ayuntamiento de Portaje ha abierto las convocatorias para optar a las subvenciones de asociaciones y las de Estudios Superiores 2025/2026. Respecto a las primeras, los beneficiarios serán entidades y asociaciones, sin fin de lucro, inscritas en el registro municipal y personas físicas no adscritas a asociaciones locales. En concreto, serán subvencionables actividades o programas de las áreas de deportes, música, cultura, juventud, promoción de la mujer y de los jóvenes, desarrollo comunitario y fomento de la familia y de la infancia, educación, ecología, patrimonio y solidaridad vecinal, entre otras.

Por otro lado, respecto a la segunda convocatoria de cara a los estudios superiores, podrán solicitarlas padres, madres o representantes legales de cualquier alumno que haya cursado sus estudios en el colegio público Virgen del Casar, de Portaje.