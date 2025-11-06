Ya pueden solicitarse
El Ayuntamiento de Portaje abre la convocatoria de dos líneas de subvenciones
Unas irán destinadas a varias áreas como deporte, juventud, cultura, música y la infancia, mientras que otras de cara a los estudios superiores
El Ayuntamiento de Portaje ha abierto las convocatorias para optar a las subvenciones de asociaciones y las de Estudios Superiores 2025/2026. Respecto a las primeras, los beneficiarios serán entidades y asociaciones, sin fin de lucro, inscritas en el registro municipal y personas físicas no adscritas a asociaciones locales. En concreto, serán subvencionables actividades o programas de las áreas de deportes, música, cultura, juventud, promoción de la mujer y de los jóvenes, desarrollo comunitario y fomento de la familia y de la infancia, educación, ecología, patrimonio y solidaridad vecinal, entre otras.
Por otro lado, respecto a la segunda convocatoria de cara a los estudios superiores, podrán solicitarlas padres, madres o representantes legales de cualquier alumno que haya cursado sus estudios en el colegio público Virgen del Casar, de Portaje.
- La Asociación Cauria Neuro organiza el II Desfile Benéfico en Coria para el sábado
- El Ayuntamiento de Calzadilla reparte 3.500 euros en ayudas entre siete asociaciones
- El PSOE de Coria critica la pasividad del PP en actualizar el servicio de limpieza
- La Asociación de Hermanamientos de Coria implica a jóvenes y adultos en varios actos por el Día de Francia
- El PSOE critica a la Junta por «no designar fondos al centro de día» de Coria para 2026
- La XI Ruta Valle del Esperabán ofrece tres trayectos posibles en la comarca de Las Hurdes
- Pescueza estrena la lectura fácil y el braille en calles y edificios públicos
- La dehesa Mínguez de Coria estrena instalaciones para la repoblación del conejo autóctono