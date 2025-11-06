Cultura
El certamen de teatro no profesional de Coria continuará mañana viernes
Las representaciones tienen lugar en la casa de la cultura de Puebla de Argeme
El Certamen de Teatro No Profesional ‘Ciudad de Coria’ sigue celebrándose con gran éxito, pese a que esta edición se está desarrollando de forma excepcional en la Casa de Cultura de Puebla de Argeme. El traslado temporal de las representaciones se debe a las obras de mejora que el Ayuntamiento de Coria acometerá en la Casa de Cultura de Coria, espacio habitual del certamen. Esta obra permitirá disponer en el futuro de instalaciones renovadas y mejor equipadas para la actividad cultural del municipio.
Con el fin de facilitar la asistencia del público, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio gratuito de transporte desde Coria, para el cual es necesario inscribirse previamente y adquirir la entrada correspondiente en la Oficina de Cultura y Juventud.
La concejal de Cultura, Patricia Alfonso, destacó la buena acogida del público y agradeció la comprensión y apoyo de los vecinos, «a pesar del cambio de ubicación, el certamen demuestra la gran afición teatral de Coria y la calidad de los grupos», dijo. Mañana viernes se representará ‘Aquí no paga nadie’; el 14 de noviembre ‘Mano a mano’ y el 28 de noviembre será la gala de clausura y entrega de premios con la representación de ‘Barataria, Sancho Gobernador’. Las obras son a partir de las 21.00 horas.
