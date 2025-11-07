Por la dehesa
La II BTT Made In Portaje tendrá lugar el 14 de diciembre con un máximo de 100 participantes
Consta de 51 kilómetros que pasa también por los pueblos de Acehúche y Portezuelo
La II BTT Made In Portaje se llevará a cabo en Portaje, municipio de la comarca del Valle del Alagón, el próximo día 14 de diciembre. Esta actividad consta de una distancia de 51 kilómetros con un recorrido que pasa también por los términos municipales de Acehúche y Portezuelo. Los participantes, según informó el ayuntamiento, podrán disfrutar de un espectacular paisaje de dehesa extremeña que atraviesa la zona ZEPA de Canchos de Ramiro y Ladronera, dejando bellas vistas del Embalse de Portaje.
Respecto a las inscripciones, habrá un límite de 100 plazas, y se podrán realizar hasta el 12 de diciembre o hasta cubrir plazas. Tiene un coste de 14 euros, que incluye, seguros, ambulancia, coche de apoyo, obsequios conmemorativos y comida final de convivencia en la nave municipal de Portaje. Impulsa la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa y cuenta con la colaboración del ayuntamiento y de la Diputación Provincial de Cáceres.
