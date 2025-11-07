En la antigua Cepansa
La nueva pista multideporte de Coria atenderá la demanda actual
La alcaldesa asegura que la nueva zona cubierta dará respuesta a las peticiones de los clubes, asociaciones y deportistas locales
Coria contará con una nueva pista multideporte cubierta que ampliará la oferta deportiva municipal. La alcaldesa, Almudena Domingo, explicó que este nuevo proyecto para la construcción de una pista multideporte cubierta, es una actuación que permitirá mejorar la infraestructura deportiva local y «dar respuesta a la creciente demanda de espacios cubiertos por parte de clubes, asociaciones y deportistas locales», afirmó.
La infraestructura surge para paliar la demanda de este tipo de espacios y que actualmente, no se cubre con el pabellón cubierto existente. Inicialmente, el proyecto contempla una pista multideporte y su correspondiente cubierta, a posteriori, todo esto, formará parte de un complejo polideportivo mucho mayor, en el que, se incluirá el cierre de los laterales de la pista para conformarse definitivamente como un pabellón cerrado, dos construcciones que se realizarán en dos fases. Respecto al coste, esta pista multideporte será materializada con un presupuesto de licitación de 851.916,59 euros y un plazo estimado de ejecución de 12 meses. La inversión total prevista, incluyendo fases futuras y ampliaciones, se sitúa entre 1,3 y 1,5 millones de euros. Se ubicará en la zona noroeste de la ciudad, en la antigua Cepansa.
- La Asociación Cauria Neuro organiza el II Desfile Benéfico en Coria para el sábado
- El Ayuntamiento de Calzadilla reparte 3.500 euros en ayudas entre siete asociaciones
- El PSOE de Coria critica la pasividad del PP en actualizar el servicio de limpieza
- La Asociación de Hermanamientos de Coria implica a jóvenes y adultos en varios actos por el Día de Francia
- El PSOE critica a la Junta por «no designar fondos al centro de día» de Coria para 2026
- La XI Ruta Valle del Esperabán ofrece tres trayectos posibles en la comarca de Las Hurdes
- Pescueza estrena la lectura fácil y el braille en calles y edificios públicos
- La dehesa Mínguez de Coria estrena instalaciones para la repoblación del conejo autóctono