La nueva pista multideporte de Coria atenderá la demanda actual

Coria contará con una nueva pista multideporte cubierta que ampliará la oferta deportiva municipal. La alcaldesa, Almudena Domingo, explicó que este nuevo proyecto para la construcción de una pista multideporte cubierta, es una actuación que permitirá mejorar la infraestructura deportiva local y «dar respuesta a la creciente demanda de espacios cubiertos por parte de clubes, asociaciones y deportistas locales», afirmó.

La infraestructura surge para paliar la demanda de este tipo de espacios y que actualmente, no se cubre con el pabellón cubierto existente. Inicialmente, el proyecto contempla una pista multideporte y su correspondiente cubierta, a posteriori, todo esto, formará parte de un complejo polideportivo mucho mayor, en el que, se incluirá el cierre de los laterales de la pista para conformarse definitivamente como un pabellón cerrado, dos construcciones que se realizarán en dos fases. Respecto al coste, esta pista multideporte será materializada con un presupuesto de licitación de 851.916,59 euros y un plazo estimado de ejecución de 12 meses. La inversión total prevista, incluyendo fases futuras y ampliaciones, se sitúa entre 1,3 y 1,5 millones de euros. Se ubicará en la zona noroeste de la ciudad, en la antigua Cepansa.