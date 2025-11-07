Organiza ayuntamiento
Torrejoncillo entrega los premios del certamen nacional de teatro tras varias representaciones
El especial del público es para la obra ‘Escríbeme a la tierra’, de Zorongo Teatro. Acebuche Teatro logra el galardón de mejor puesta en escena
El Ayuntamiento de Torrejoncillo ha entregado, en un acto reciente, los premios del Certamen Nacional de Teatro Aficionado Raúl Moreno Molero. El premio especial del público es para la obra ‘Escríbeme a la tierra’, de Zorongo Teatro y la mejor puesta en escena para Acebuche Teatro por ‘La Caduta’.
El premio de actriz principal para Arianne Olucha por Josefina de Zorongo Teatro; el de actor principal Jordi Tamarit por su papel Millán Astray de Stres de Quatre; mejor dirección para Javier Sahuquillo, también de la misma compañía que también logró el premio al mejor montaje. El de actriz de reparto para Mara Amo, por Drusila en ‘La Caduta’; el de mejor actor para Dídac Moreno por su papel de Miguel en la representación ‘Escríbeme a la tierra’.
