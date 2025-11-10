El Ayuntamiento de Coria elabora un informe sobre el estado de un muro tras caerse por las lluvias

Los técnicos del Ayuntamiento de Coria elaboran en estos días un informe sobre la situación de una parte del muro que se encuentra junto a los juzgados de Coria en la carretera Puente Nuevo, y que se derrumbaron durante las lluvias. Precisamente, esta mañana, la alcaldesa, Almudena Domingo, y el concejal de Obras, Juan José Alcón, han visitado el lugar con el objetivo de evaluar los daños ocasionados y estudiar las posibles soluciones para garantizar la seguridad y la pronta recuperación del entorno. Los técnicos elaboran un escrito detallado sobre las causas del incidente y las actuaciones necesarias para su reparación. «La importancia de actuar con rapidez y coordinación para restablecer la normalidad, priorizando la seguridad de los vecinos», dijo la alcaldesa.