Derrumbe
El Ayuntamiento de Coria elabora un informe sobre el estado de un muro tras caerse por las lluvias
La parte afectada está junto a la carretera Puente Nuevo, cerca de los juzgados y ha sido visitada por la alcaldesa y el edil de Obras
Los técnicos del Ayuntamiento de Coria elaboran en estos días un informe sobre la situación de una parte del muro que se encuentra junto a los juzgados de Coria en la carretera Puente Nuevo, y que se derrumbaron durante las lluvias. Precisamente, esta mañana, la alcaldesa, Almudena Domingo, y el concejal de Obras, Juan José Alcón, han visitado el lugar con el objetivo de evaluar los daños ocasionados y estudiar las posibles soluciones para garantizar la seguridad y la pronta recuperación del entorno. Los técnicos elaboran un escrito detallado sobre las causas del incidente y las actuaciones necesarias para su reparación. «La importancia de actuar con rapidez y coordinación para restablecer la normalidad, priorizando la seguridad de los vecinos», dijo la alcaldesa.
