Empleo
El Ayuntamiento de Coria impulsa el área de desarrollo local
Convoca las bases para un puesto de trabajo con carácter interino
El Ayuntamiento de Coria ha aprobado las bases para la creación de un puesto de trabajo como interino de Técnico de Empleo y Desarrollo Local, destinada a reforzar el departamento de Desarrollo Local. La convocatoria tiene como objetivo disponer de personal cualificado para la ejecución de programas de orientación, prospección y apoyo al desarrollo económico y al empleo.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso–oposición libre y permitirá la contratación de personal funcionario interino del grupo A2. Las personas seleccionadas se integrarán en el equipo de Desarrollo Local, colaborando en la puesta en marcha de proyectos, asesoramiento a emprendedores, orientación laboral y el fomento del empleo en coordinación con servicios públicos. El procedimiento constará de fase de oposición defender un proyecto y concurso de méritos se valorará la formación académica y la experiencia profesional.
