El Ayuntamiento de Coria impulsa el área de desarrollo local

Convoca las bases para un puesto de trabajo con carácter interino

Ayuntamiento de Coria. / EL PERIÓDICO

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Coria ha aprobado las bases para la creación de un puesto de trabajo como interino de Técnico de Empleo y Desarrollo Local, destinada a reforzar el departamento de Desarrollo Local. La convocatoria tiene como objetivo disponer de personal cualificado para la ejecución de programas de orientación, prospección y apoyo al desarrollo económico y al empleo.

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso–oposición libre y permitirá la contratación de personal funcionario interino del grupo A2. Las personas seleccionadas se integrarán en el equipo de Desarrollo Local, colaborando en la puesta en marcha de proyectos, asesoramiento a emprendedores, orientación laboral y el fomento del empleo en coordinación con servicios públicos. El procedimiento constará de fase de oposición defender un proyecto y concurso de méritos se valorará la formación académica y la experiencia profesional.

