La biblioteca municipal de Coria organiza varias actividades del 17 al 20 de noviembre

La Biblioteca Municipal de Coria ‘Rafael Sánchez Ferlosio’ organiza ya distintas actividades para este mes de noviembre. En concreto, del 17 al 20 de noviembre, tendrá lugar ‘Yo Conecto’, es un programa de la Fundación Cibervoluntarios diseñado para enseñar a personas mayores a utilizar la tecnología de forma sencilla y útil. Ofrece formación gratuita y presencial en competencias digitales básicas, como usar el móvil, hacer videollamadas, realizar trámites por internet y proteger datos.

Además, el día 19 a las 20.00 horas, se reunirá el grupo de lectura para comentar la obra ‘Calle de las tiendas oscuras’, de Patrick Modiano. El día 20 se celebrará el Día de los Derechos de la Infancia de dos maneras. Durante la mañana, la técnico de la Biblioteca Municipal se trasladará al colegio Camilo Hernández; para contar cuentos a los niños de Infantil y, por la tarde, de 17.30 a 18.00 horas habrá un Cuentacuentos para bebés de 6 meses a 3 años. Cuentos narrados por Carioca. También se desarrollará un Cuentacuentos a partir de 4 años. Por otro lado, el día 28 el escritor Carlos González Robleda presentará su novela histórica ‘Calicó’ y que traslada al lector a la Edad de Oro de la piratería. Desde el ayuntamiento se anima a participar en las actividades.