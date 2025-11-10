Espacio de ocio
Moraleja abre al público una zona infantil dedicada a los bomberos
El parque Emeterio Martín ofrece varios juegos como un tobogán y se complementa con elementos de ejercicio para los adultos
El parque de bomberos infantil Emeterio Martín de Moraleja ya está disponible para todos los niños y niñas que quieren disfrutar de él. Estas instalaciones constan de un gran tobogán, juegos donde escalar, conducir los mandos del camión y todo aquello que les permita desarrollar su imaginación.
Desde el consistorio han recordado que este espacio de ocio para los más pequeños es un lugar de disfrute, pero al mismo tiempo, «debe cuidarse y respetarse». El parque se complementa también con varios elementos de ejercicio ara adultos. La temática fue elegida por los más pequeños. Los trabajos han incluido nuevo césped artificial, instalación de riego, siembra de césped en sistema triangular y colocación de adoquines de filtración.
