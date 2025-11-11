Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El arciprestazgo de Cáritas Coria-Cáceres trata de impulsar el voluntariado

Ha iniciado nuevas acciones de comunicación con la ciudadanía

Una actividad celebrada, recientemente, por miembros de Cáritas.

Nieves Agut

El arciprestazgo de Caritas de Coria tras las jornadas diocesanas de Cáritas de Coria-Cáceres, celebradas en Valencia de Alcántara, ha comenzado a trabajar uno de los retos más votados entre las diferentes Cáritas que conforman el citado arciprestazgo. Dicho objetivo es trabajar la comunicación dentro y fuera. Por este motivo, han organizado lo que se conoce como 'Maleta Viajera' de Cáritas; en la que se pueden encontrar chalecos identificativos con el nombre de la entidad Cáritas y chapas con mensajes de sensibilización. Igualmente, se ha decidido ampliar el Círculo del Silencio en las Cáritas parroquiales que no se celebraban hasta ahora, lo que se unirá a la oración mensual y comunicación de las acciones que desarrollan las parroquias.

«Dichas acciones han sido acogidas por la comunidad como una forma de estar al corriente de la labor que realizan y trabajar en red y en unidad», manifestaron desde el arciprestazgo.

