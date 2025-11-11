El arciprestazgo de Cáritas Coria-Cáceres trata de impulsar el voluntariado

El arciprestazgo de Caritas de Coria tras las jornadas diocesanas de Cáritas de Coria-Cáceres, celebradas en Valencia de Alcántara, ha comenzado a trabajar uno de los retos más votados entre las diferentes Cáritas que conforman el citado arciprestazgo. Dicho objetivo es trabajar la comunicación dentro y fuera. Por este motivo, han organizado lo que se conoce como 'Maleta Viajera' de Cáritas; en la que se pueden encontrar chalecos identificativos con el nombre de la entidad Cáritas y chapas con mensajes de sensibilización. Igualmente, se ha decidido ampliar el Círculo del Silencio en las Cáritas parroquiales que no se celebraban hasta ahora, lo que se unirá a la oración mensual y comunicación de las acciones que desarrollan las parroquias.

«Dichas acciones han sido acogidas por la comunidad como una forma de estar al corriente de la labor que realizan y trabajar en red y en unidad», manifestaron desde el arciprestazgo.