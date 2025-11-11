Campaña
El arciprestazgo de Cáritas Coria-Cáceres trata de impulsar el voluntariado
Ha iniciado nuevas acciones de comunicación con la ciudadanía
El arciprestazgo de Caritas de Coria tras las jornadas diocesanas de Cáritas de Coria-Cáceres, celebradas en Valencia de Alcántara, ha comenzado a trabajar uno de los retos más votados entre las diferentes Cáritas que conforman el citado arciprestazgo. Dicho objetivo es trabajar la comunicación dentro y fuera. Por este motivo, han organizado lo que se conoce como 'Maleta Viajera' de Cáritas; en la que se pueden encontrar chalecos identificativos con el nombre de la entidad Cáritas y chapas con mensajes de sensibilización. Igualmente, se ha decidido ampliar el Círculo del Silencio en las Cáritas parroquiales que no se celebraban hasta ahora, lo que se unirá a la oración mensual y comunicación de las acciones que desarrollan las parroquias.
«Dichas acciones han sido acogidas por la comunidad como una forma de estar al corriente de la labor que realizan y trabajar en red y en unidad», manifestaron desde el arciprestazgo.
- La Asociación Cauria Neuro organiza el II Desfile Benéfico en Coria para el sábado
- El Ayuntamiento de Calzadilla reparte 3.500 euros en ayudas entre siete asociaciones
- La Asociación de Hermanamientos de Coria implica a jóvenes y adultos en varios actos por el Día de Francia
- El PSOE critica a la Junta por «no designar fondos al centro de día» de Coria para 2026
- Pescueza estrena la lectura fácil y el braille en calles y edificios públicos
- La dehesa Mínguez de Coria estrena instalaciones para la repoblación del conejo autóctono
- El Ayuntamiento de Calzadilla otorga 1.500 euros para libros al colegio Cristo de la Agonía
- El certamen de teatro no profesional de Coria se trasladará a Puebla de Argeme