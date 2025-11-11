El Ayuntamiento de Coria lanza la Campaña de Navidad del Comercio Local

El Ayuntamiento de Coria, a través del departamento de Comercio y, en colaboración con la Asociación de Empresarios de Coria y Comarca (Asecoc), pone en marcha la Campaña de Navidad del Comercio local 2025, una iniciativa destinada a fomentar las compras en los establecimientos del municipio durante las fiestas navideñas y apoyar al comercio de proximidad.

La campaña se desarrollará del 1 de diciembre al 7 de enero de 2026, y contará con numerosas actividades, sorteos y promociones que buscan dinamizar la actividad comercial y ofrecer atractivos incentivos a los consumidores. La Noche de las Compras será el 12 de diciembre, uno de los eventos más esperados que tendrá horario especial hasta las doce de la noche, con animaciones y actividades entre las 18.00 y las 23.00 horas.

Durante esta jornada, los establecimientos participantes podrán ofrecer sorteos, promociones, degustaciones, demostraciones y decoración especial, e incluso sacar sus productos a la vía pública. Los comercios adheridos repartirán entre sus clientes boletos de tómbola con múltiples premios. Además, se celebrarán dos sorteos especiales los días 15 y 29 de diciembre, en los que se repartirán 8 cupones de 50 euros (cuatro cada día), entre otros premios.