Calzadilla celebrará la XXII Matanza Tradicional los días 21 y 22

El municipio de Calzadilla celebrará su XXII Matanza Tradicional con actividades organizadas por las Asociaciones Locales los días 21 y 22 de noviembre, en colaboración con el ayuntamiento. El primer día a las 20.00 horas será la quema del capazo en la plaza de Extremadura. Al día siguiente se vivirá una jornada festiva intensa desde a las 11.00 horas con misa y procesión en honor a Santa Catalina. Después se hará la apertura al público de la Fábrica donde habrá stands con venta y rifa de productos. También habrá degustación de carne.

La jornada seguirá a las 14.00 horas con degustación de arroz y música. A las 16.30 el IX Festival de Folklore con la lectura de un manifiesto contra la violencia de género. Actuarán Las Serranas, de Portaje; Las Mondas, de Calzadilla, y Los Batanaes, de El Batán. El programa sumará también animación musical con Karson, encendido de hoguera de Los Quintos y disco móvil con el dj Mario Gariba.