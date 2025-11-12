Daniel Sutt presenta ‘Estudio de paisajes: del dibujo al óleo’ en Coria

El artista Daniel Sutt (Plasencia, 1996) presenta en Coria su nueva exposición ‘Estudio de paisajes: del dibujo al óleo’, un proyecto que revisita el lenguaje esencial de la pintura a través de un diálogo entre el boceto y la obra al óleo. La muestra reúne una selección de trabajos que transitan entre la inmediatez del apunte gráfico y la profundidad matérica del color, proponiendo una reflexión sobre el acto de mirar y el proceso de creación pictórica.

En esta ocasión, Sutt deja momentáneamente su inclinación por los materiales experimentales y contemporáneos para centrarse en el paisaje como espacio de observación e introspección. Los bocetos, realizados en grafito y tinta sobre papel, capturan fragmentos del instante, registros del aire y de la luz, mientras que las pinturas al óleo transforman esa observación inicial en memoria y evocación.

Esta muestra se presenta como una invitación a detenerse, a mirar y a pensar la pintura no solo como representación, sino como experiencia sensible y meditativa. Esta exposición puede verse en Coria, en el Patio de Cristal del ayuntamiento, hasta el 30 de enero de 2026. Daniel Sutt es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y actualmente realiza un Doctorado en Pintura.