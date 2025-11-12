Moraleja solicita una subvención para un programa de formación en hostelería y turismo

El Ayuntamiento de Moraleja ha solicitado a la Junta de Extremadura una subvención para la ejecución de un programa de Formación y Empleo ESCALA denominado ‘Encomiend@ Moraleja 2025’, de la familia profesional de Hostelería y Turismo, área profesional Restauración, con 2 certificados de Profesionalidad completos. En concreto, Servicios de Bar y cafetería (Nivel 2) y Operaciones Básicas de Catering (Nivel 1). El objetivo del programa será la formación de 12 alumnos cuyo objeto es mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas alternando el aprendizaje y la formación con un trabajo productivo y una posterior experiencia profesional en empresas de la zona. Se prevé comenzar en diciembre y una duración de 12 meses.