Teoría y práctica
Moraleja solicita una subvención para un programa de formación en hostelería y turismo
El ayuntamiento pretende preparar a 12 personas desempleadas en servicios de bar y cafetería y operaciones de catering
El Ayuntamiento de Moraleja ha solicitado a la Junta de Extremadura una subvención para la ejecución de un programa de Formación y Empleo ESCALA denominado ‘Encomiend@ Moraleja 2025’, de la familia profesional de Hostelería y Turismo, área profesional Restauración, con 2 certificados de Profesionalidad completos. En concreto, Servicios de Bar y cafetería (Nivel 2) y Operaciones Básicas de Catering (Nivel 1). El objetivo del programa será la formación de 12 alumnos cuyo objeto es mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas alternando el aprendizaje y la formación con un trabajo productivo y una posterior experiencia profesional en empresas de la zona. Se prevé comenzar en diciembre y una duración de 12 meses.
