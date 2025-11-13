Varios actos conmemorarán el Día contra la Violencia de Género en Coria

La Asociación de Mujeres de Coria y Comarca, en colaboración con el ayuntamiento, ha organizado actividades con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género que se conmemora el 25 de noviembre. Las actividades comenzarán el viernes 21 de noviembre a las 21.00 horas, con la representación teatral ‘Del grito a la palabra’, en la Casa de Cultura de Puebla de Argeme. Esta obra invita a la reflexión sobre la violencia de género y la importancia de la expresión y la denuncia. Para las personas que deseen acudir se pondrá un autobús gratuito. Por otro lado, el domingo 23 de noviembre a las 17.00 horas tendrá lugar la Marcha Morada, que saldrá y llegará a la casa de la cultura de Coria. Al finalizar el recorrido, se procederá a la lectura del manifiesto y una exhibición de zumba, fomentando la participación comunitaria y el compromiso colectivo contra la violencia machista.

Las actividades concluirán el martes 25 de noviembre a las 12.00 horas, con la lectura del manifiesto en el ayuntamiento, y acto institucional que pondrá el broche final a esta semana de concienciación y reivindicación. Además, el Puente de Hierro se iluminará de morado del 21 al 25 de noviembre. El ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a participar.