Moraleja premiará las mejores postales navideñas con un concurso para escolares

El Ayuntamiento Moraleja, en colaboración con la Asociación de Empresarios Rivera de Gata, convoca una nueva edición del Concurso de Postales Navideñas, dirigido a todos los niños y niñas del municipio de entre 3 y 12 años. El tema es el ‘Comercio de Moraleja en Navidad’ y la técnica libre pudiendo utilizar lápices, rotuladores, acuarelas y collage. El plazo de presentación es hasta el 27 de noviembre en el Registro del Ayuntamiento de Moraleja. Se entregarán varios premios de material escolar para cada una de las tres categorías: - Educación Infantil - 1º a 3º de Primaria y 4º a 6º de Primaria. Las tres postales ganadores serán las felicitaciones oficiales del Ayuntamiento de Moraleja para las navidades de este año. El concurso está abierto a todos los niños y niñas del municipio, participen o no a través de los centros educativos. Uno de los objetivos es sensibilizar sobre la importancia del consumo responsable.