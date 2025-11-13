Organiza ayuntamiento y empresarios
Moraleja premiará las mejores postales navideñas con un concurso para escolares
Podrán participar alumnos de educación infantil y primaria
El Ayuntamiento Moraleja, en colaboración con la Asociación de Empresarios Rivera de Gata, convoca una nueva edición del Concurso de Postales Navideñas, dirigido a todos los niños y niñas del municipio de entre 3 y 12 años. El tema es el ‘Comercio de Moraleja en Navidad’ y la técnica libre pudiendo utilizar lápices, rotuladores, acuarelas y collage. El plazo de presentación es hasta el 27 de noviembre en el Registro del Ayuntamiento de Moraleja. Se entregarán varios premios de material escolar para cada una de las tres categorías: - Educación Infantil - 1º a 3º de Primaria y 4º a 6º de Primaria. Las tres postales ganadores serán las felicitaciones oficiales del Ayuntamiento de Moraleja para las navidades de este año. El concurso está abierto a todos los niños y niñas del municipio, participen o no a través de los centros educativos. Uno de los objetivos es sensibilizar sobre la importancia del consumo responsable.
