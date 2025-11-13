El plazo para inscribirse en la Campaña Navideña del Comercio de Coria finaliza el día 21

Los establecimientos interesados en participar en la Campaña de Navidad del Comercio local 2025 en Coria, deberán formalizar su inscripción antes del 21 de noviembre para lo cual deberán entregar la hoja de inscripción junto con el justificante de pago de la cuota. Para ello, el ayuntamiento facilitará a los establecimientos inscritos diverso material promocional, como carteles de la campaña, carteles de la Noche de Compras, una bola decorativa de Navidad para escaparate, boletos de tómbola, folletos informativos y entradas para las actividades de animación comercial.

La campaña se desarrollará del 1 de diciembre al 7 de enero de 2026, y contará con numerosas actividades, sorteos y promociones que buscan dinamizar la actividad comercial.