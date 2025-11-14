Comarca
Adesval, con sede en Coria, organiza una Jornada sobre Adaptación al Cambio Climático
La Asociación de Desarrollo del Valle del Alagón impulsa un evento para el día 21 en Alagón del Río donde se presentarán proyectos y acciones
La Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval) ha organizado una Jornada de Adaptación al Cambio Climático en los pueblos de colonización de la comarca. A través de una nota, la asociación explica que a lo largo de 2025, ha ejecutado el proyecto Diseño y Elaboración de Planes Municipales de Adaptación al Cambio Climático en los pueblos de colonización del Valle del Alagón, que se ha realizado en los ocho pueblos.
Al finalizar el proyecto se ha hecho entrega a cada ayuntamiento de su propio plan, adaptado a cada localidad y que posteriormente ha sido aprobado en el pleno municipal, al objeto de comprometer a la corporación municipal en un pacto que contiene recomendaciones y buenas prácticas sobre el cambio climático, para cada municipio.
Para presentar los resultados de estos informes y las acciones que llevan a cabo cada una de las distintas administraciones públicas, se hará una jornada de transferencia de resultados el 21 de noviembre en Alagón del Río. Con esta jornada se pretende generar un foro en el cual se den las condiciones óptimas para informar, reflexionar y concretar actuaciones y programas para el futuro, a partir del conocimiento del trabajo que realiza cada una de las entidades.
