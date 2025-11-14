La biblioteca municipal de Coria acogerá la actividad ‘Yo conecto’ el próximo lunes

La Biblioteca Municipal ‘Rafael Sánchez Ferlosio’ de Coria oferta un amplio programa de actividades que comenzarán el lunes día 17 con ‘Yo Conecto’, un programa de la Fundación Cibervoluntarios diseñado para enseñar a personas mayores a utilizar la tecnología de forma sencilla y útil. Ofrece formación gratuita y presencial en competencias digitales básicas, como usar el móvil, hacer videollamadas, realizar trámites por internet y proteger datos.

El día 19 a las 20.00 horas, se reunirá el grupo de lectura para comentar la obra ‘Calle de las tiendas oscuras’, de Patrick Modiano. Finalmente, el día 20 se celebrará el Día de los Derechos de la Infancia con cuentacuentos, algunos en el colegio Camilo Hernández; y dirigidos para distintas edades.