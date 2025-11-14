Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sede en Torrejoncillo

La Mancomunidad Rivera de Fresnedosa cubrirá una plaza de agente de Igualdad

Ya ha convocado las bases para optar al empleo

Una actividad organizada por la oficina de Igualdad, en un año anterior. / CEDIDA

Nieves Agut

La Mancomunidad Rivera de Fresnedosa, cuya sede está en Torrejoncillo, ha publicado las bases de la convocatoria para cubrir un puesto de empleo como agente de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa, tras una baja por excedencia a jornada completa. La selección será mediante concurso-oposición libre, y el puesto se cubrirá durante el periodo de excedencia por incompatibilidad de su titular o hasta la financiación del programa financiado por la Junta de Extremadura. La provisión resulta necesaria, urgente y esencial para el desarrollo del programa de carácter temporal consistente en el funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género.

Finalizado el proceso selectivo, se constituirá una Bolsa de reserva con los/as aspirantes que no hayan obtenido plaza. El periodo de vigencia de la bolsa de reserva será hasta el día 31 de diciembre de 2027.

TEMAS

