Sede en Torrejoncillo
La Mancomunidad Rivera de Fresnedosa cubrirá una plaza de agente de Igualdad
Ya ha convocado las bases para optar al empleo
La Mancomunidad Rivera de Fresnedosa, cuya sede está en Torrejoncillo, ha publicado las bases de la convocatoria para cubrir un puesto de empleo como agente de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa, tras una baja por excedencia a jornada completa. La selección será mediante concurso-oposición libre, y el puesto se cubrirá durante el periodo de excedencia por incompatibilidad de su titular o hasta la financiación del programa financiado por la Junta de Extremadura. La provisión resulta necesaria, urgente y esencial para el desarrollo del programa de carácter temporal consistente en el funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género.
Finalizado el proceso selectivo, se constituirá una Bolsa de reserva con los/as aspirantes que no hayan obtenido plaza. El periodo de vigencia de la bolsa de reserva será hasta el día 31 de diciembre de 2027.
- La Asociación Cauria Neuro organiza el II Desfile Benéfico en Coria para el sábado
- El Ayuntamiento de Calzadilla reparte 3.500 euros en ayudas entre siete asociaciones
- La Asociación de Hermanamientos de Coria implica a jóvenes y adultos en varios actos por el Día de Francia
- El PSOE critica a la Junta por «no designar fondos al centro de día» de Coria para 2026
- Pescueza estrena la lectura fácil y el braille en calles y edificios públicos
- El Ayuntamiento de Calzadilla otorga 1.500 euros para libros al colegio Cristo de la Agonía
- Las labores de acondicionamiento del río en Moraleja durarán 3 meses
- La IX 'Caminata por la Dignidad', organizada por la diócesis de Coria-Cáceres, da visibilidad a las personas sin hogar