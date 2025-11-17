El Ayuntamiento de Coria reformará las aceras de calle García Galarza

El Ayuntamiento de Coria, a través de su alcaldesa, Almudena Domingo, ha anunciado que en los próximos días darán comienzo las obras de reforma del acerado de la calle García Galarza. Precisamente, la semana pasada se firmó con la empresa adjudicataria, Andiajoa S.L., el acta de replanteo de inicio de las mismas. Estos trabajos se enmarcan dentro del proyecto de pavimentaciones de vías públicas, teniendo por objeto la renovación del acerado para su conversión en plataforma única, así como las obras accesorias de accesibilidad.

El acerado actual de la calle Galarza presenta problemas de conservación. Es la principal vía de acceso al barrio de Moscoso de Coria, contando actualmente con dos pequeños acerados en sus extremos y un carril asfaltado de sentido único. Con estos trabajos lo que se pretende es eliminar el diseño actual para dotar a la vía de plataforma única y cumplir las determinaciones de accesibilidad actuales, manteniendo el sentido único de vehículos. Además, la calle se mantendrá con un ancho continuo de la banda de calzada de vehículos de tres metros, quedando ambos laterales para peatones. Se eliminan los aparcamientos existentes, al no haber suficiente ancho. La obra contará con un presupuesto de 121.815,47 euros.