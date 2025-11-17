Ya se puede optar
Convocan las bases para dos plazas de oficiales de primera electricistas en Coria
Para las empresas municipales Emdecoria y Cauriacom SLU.
El Ayuntamiento de Coria ha anunciado que las empresas municipales Emdecoria y Cauriacom S.L.U. han convocado pruebas selectivas para la contratación, como personal laboral, de dos plazas de Oficial de Primera Electricista para cada una de las empresas.
El proceso de selección será procedimiento ordinario, según las bases publicadas por el ayuntamiento. Los aspirantes tendrán el permiso de conducir B y titulación en Ciclo Formativo de Grado Medio en Técnico Auxiliar y Técnico Especialista en Electricidad o Técnico instalaciones Eléctricas y Automáticas. Así mismo, podrán optar aspirantes con acreditación oficial de competencias profesionales o formación no formal relacionada con la cualificación profesional de la convocatoria.
