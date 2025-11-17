Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiestas patronales

Riolobos festejará ‘Catalinas 2025’ con varios actos del 24 al 26 de noviembre

El programa incluirá la suelta de farolillos, el pregón y verbenas

Suelta de farolillos en una edición anterior en Riolobos.

Suelta de farolillos en una edición anterior en Riolobos. / CEDIDA

Nieves Agut

El municipio de Riolobos celebrará varios actos con motivo de sus fiestas patronales Catalinas 2025 con un amplio programa de actos organizados por el ayuntamiento y que se desarrollarán los días 24, 25 y 26 de noviembre. El primer día a las diez de la noche tendrá lugar la suelta de farolillos en contra del maltrato a la mujer en el Parque Periurbano. Después se dará el pregón a cargo de Antonio Molina Márquez, diputada delegada de Igualdad de la Diputación Provincial de Cáceres. Después en el pabellón multiusos actuará el grupo Los Cassetes.

El día 25 a las 12.00 horas se celebrará la misa, después charanga con Armando Jarana y le seguirá baile para todos en el hogar del pensionista. Ese día a las doce de la noche actuará la orquesta Atlantida. La programación acabará el día 26 con dos actos. Por un lado, misa a las doce del mediodía y finalmente la jornada se cerrará con una actuación musical, con la orquesta Kronos, a las 20.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents