Fiestas patronales
Riolobos festejará ‘Catalinas 2025’ con varios actos del 24 al 26 de noviembre
El programa incluirá la suelta de farolillos, el pregón y verbenas
El municipio de Riolobos celebrará varios actos con motivo de sus fiestas patronales Catalinas 2025 con un amplio programa de actos organizados por el ayuntamiento y que se desarrollarán los días 24, 25 y 26 de noviembre. El primer día a las diez de la noche tendrá lugar la suelta de farolillos en contra del maltrato a la mujer en el Parque Periurbano. Después se dará el pregón a cargo de Antonio Molina Márquez, diputada delegada de Igualdad de la Diputación Provincial de Cáceres. Después en el pabellón multiusos actuará el grupo Los Cassetes.
El día 25 a las 12.00 horas se celebrará la misa, después charanga con Armando Jarana y le seguirá baile para todos en el hogar del pensionista. Ese día a las doce de la noche actuará la orquesta Atlantida. La programación acabará el día 26 con dos actos. Por un lado, misa a las doce del mediodía y finalmente la jornada se cerrará con una actuación musical, con la orquesta Kronos, a las 20.00 horas.
