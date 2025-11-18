El 27 de diciembre
La Asociación Juvenil ‘La Troji’, de Riolobos, prepara ya su V Mercado Navideño
Se prevé la asistencia de más de 25 stands de artesanía y actuaciones musicales
La Asociación Juvenil La Troji, de Riolobos, celebrará el V Mercado Navideño en la plaza de la Iglesia a partir de las 13.00 horas el sábado 27 de diciembre, un evento tradicional en el municipio que busca fomentar el espíritu navideño, la participación vecinal y la colaboración entre asociaciones y establecimientos locales. Se prevé la participación de más de 25 puestos artesanales y música.
Por ello, el colectivo ha solicitado colaboración para participar con alguna donación de objeto o detalle. Así mismo, explicó que parte de las donaciones se destinarán a la gran cesta que se sorteará en el mercado y otros sorteos para la San Silvestre solidaria que se celebrará días después. Como muestra de agradecimiento, los establecimientos colaboradores recibirán dos papeletas para el sorteo de la cesta. El plazo de entrega de las donaciones finalizará el 12 de diciembre. El colectivo anunció además que este año el mercado navideño es más grande y ofrecerá mucha diversión para los más pequeños.
