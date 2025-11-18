Con casi 86.000 euros
El Ayuntamiento de Coria inicia la reforma de aceras de calles y mejoras en accesibilidad
En estos días se trabaja en calle Cadeneta y se continuará en las vías Almanzor, Calzadilla, Travesía Alfonso VII y Camino del Cementerio
El Ayuntamiento de Coria ha comenzado esta semana las obras de reforma de acerados municipales, unos trabajos que se enmarcan dentro del proyecto ‘Pavimentaciones y asfaltados en la ciudad de Coria en 3 lotes’. Estas actuaciones tienen como objetivo la mejora de la renovación de aceras en distintas vías públicas, así como las obras accesorias de pintura y accesibilidad, contribuyendo a una mayor seguridad para los peatones, así como a la modernización de las infraestructuras urbanas. Los trabajos han comenzado en la calle Cadeneta y continuarán en diversas zonas de la localidad: calle Almanzor, Travesía Alfonso VII, carretera de Montehermoso, calle Calzadilla y camino del Cementerio. Las obras se ejecutarán con un presupuesto de 85.985 euros procedentes de remanentes del ayuntamiento. Un proyecto que está siendo ejecutado por la empresa Ambienta Ingeniería y Servicios Agrarios y Forestales. Gracias a este proyecto, el Ayuntamiento de Coria continúa avanzando en su compromiso con el mantenimiento y mejora del entorno urbano, atendiendo a las necesidades de los vecinos. Estos trabajos coinciden también con los que se ejecutan de manera paralela en la calle García Galarza, en el barrio de Moscoso.
