Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Con casi 86.000 euros

El Ayuntamiento de Coria inicia la reforma de aceras de calles y mejoras en accesibilidad

En estos días se trabaja en calle Cadeneta y se continuará en las vías Almanzor, Calzadilla, Travesía Alfonso VII y Camino del Cementerio

Una de las calles en las que se trabaja esta semana en Coria.

Una de las calles en las que se trabaja esta semana en Coria. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Coria ha comenzado esta semana las obras de reforma de acerados municipales, unos trabajos que se enmarcan dentro del proyecto ‘Pavimentaciones y asfaltados en la ciudad de Coria en 3 lotes’. Estas actuaciones tienen como objetivo la mejora de la renovación de aceras en distintas vías públicas, así como las obras accesorias de pintura y accesibilidad, contribuyendo a una mayor seguridad para los peatones, así como a la modernización de las infraestructuras urbanas. Los trabajos han comenzado en la calle Cadeneta y continuarán en diversas zonas de la localidad: calle Almanzor, Travesía Alfonso VII, carretera de Montehermoso, calle Calzadilla y camino del Cementerio. Las obras se ejecutarán con un presupuesto de 85.985 euros procedentes de remanentes del ayuntamiento. Un proyecto que está siendo ejecutado por la empresa Ambienta Ingeniería y Servicios Agrarios y Forestales. Gracias a este proyecto, el Ayuntamiento de Coria continúa avanzando en su compromiso con el mantenimiento y mejora del entorno urbano, atendiendo a las necesidades de los vecinos. Estos trabajos coinciden también con los que se ejecutan de manera paralela en la calle García Galarza, en el barrio de Moscoso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents