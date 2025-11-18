La Hermandad de Donantes de Sangre de Coria y comarca registra nuevos donantes

La Hermandad de Donantes de Sangre ‘Virgen de Argeme’ de Coria ha celebrado, recientemente, la XXIII Asamblea General Ordinaria con la presencia de representantes de la Federación Extremeña, autoridades y un total de 72 donantes. Durante la asamblea, el presidente de la hermandad, Valentín Macías, destacó que en 2024 las siete colectas de donación de plasma en el Hospital de Coria cubrieron sus convocatorias y unidas a las 30 de sangre en distintas localidades del Área de Salud totalizaron cerca de 2.000 bolsas. De los que ofrecieron su brazo un 50,66% fueron hombres y un 49,34% mujeres, incorporándose 132 nuevos donantes. Además, entre otros asuntos, se homenajearon a 33 donantes y se emitió y aprobó el informe económico.