Concienciación
Aquanex y el Ayuntamiento de Coria piden no arrojar toallitas al inodoro para evitar atascos en conducciones
Operarios de la empresa tuvieron que actuar, recientemente, para solucionar una avería provocada por materiales impropios
La empresa Aquanex y el Ayuntamiento de Coria lanzaron ayer una campaña de concienciación sobre la «importancia de no arrojar toallitas húmedas al inodoro». El consistorio recordó además que esta campaña se lanza con motivo del Día Mundial del Saneamiento, que se conmemora el 19 de noviembre promovido por Naciones Unidas para concienciar sobre la necesidad de mejorar el acceso a esta necesidad básica para el bienestar de las personas. Recalcan que hay acciones individuales con las que las personas pueden contribuir a mantener la eficiencia de los sistemas de depuración municipales. Uno de esos gestos es hacer un buen uso del inodoro, no arrojando materiales impropios que atascan las conducciones como pasó recientemente en Coria.
