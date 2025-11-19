Una jornada promovida por Adesval reafirma la adaptación al cambio climático de pueblos del Valle del Alagón

El salón de cultura del municipio de Alagón del Río será el escenario de una jornada en la que participarán expertos, técnicos y representantes de distintas administraciones para tratar y abordar la adaptación cambio climático en los pueblos de colonización del Valle del Alagón y en el que los ayuntamientos tienen un papel imprescindible y clave. Esta jornada, impulsada por la Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval), será el viernes desde las 9.30 horas hasta las 14.00.

El programa comenzará con las intervenciones de la alcaldesa de Alagón del Río, el presidente de Adesval y el responsable de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la diputación de Cáceres. Después se presentarán los estudios relacionados con el cambio climático en la comarca, se hablará del Plan de Acción de Agenda Urbana Española, la sostenibilidad desde el equilibrio territorial y se hablará de Valderrosas, perteneciente al municipio de Carcaboso, como ejemplo en este ámbito.

Igualmente, ese día se materializará la firma de los compromisos de los municipios por parte de sus ayuntamientos. Y la programación finalizará conuna visita al Centro de Interpretación de la Colonización y el Regadío de Alagón del Río.