Lucha contra el cáncer
Los organizadores del ‘Mes Rosa’ de Moraleja entregan casi 2.000 euros a la Asociación Oncológica Extremeña
El acto ha tenido lugar en el ayuntamiento y se ha agradecido a los colectivos que se han implicado en actividades de manera solidaria
La organización de la XIII edición de la ‘Marcha Rosa’ que se desarrolló en el mes de octubre en Moraleja ha hecho entrega de los fondos recaudados, un total de 1.907,80 euros, a la Asociación Oncológica de Extremadura con delegación en Coria, Aoex Coria.
El acto tuvo lugar en el ayuntamiento moralejano y asistieron representantes de dicha asociación y de la delegación cauriense, así como el alcalde, Julio César Herrero. Esta recaudación, según explicaron desde el consistorio, se consiguió mediante la venta de dorsales durante la Marcha Rosa, así como todo lo obtenido durante el desarrollo de las actividades realizadas por las asociaciones colaboradoras. Precisamente, desde el consistorio se agradeció también a las asociaciones y empresas que han colaborado durante el ‘Mes Rosa’ como es el caso de la Asociación Jóvenes Extremeños, los Voluntari@s por la Causa y Espejo de Triana, mostrando todos una gran solidaridad.
