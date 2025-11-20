Con motivo del 25N
Acebo alzará la voz con varios actos en la lucha contra la violencia de género el día 28
Organizan unas jornadas con lectura de manifiesto, cine y mesa redonda
El municipio de Acebo, en la Sierra de Gata, acogerá una jornada sobre violencia de género con el lema ‘Voces que rompen el silencio’ el viernes, 28 de noviembre, a partir de las seis de la tarde en Casa Laureano, en la calle Ramón y Cajal, número 8. Desde el ayuntamiento se detalló que esta jornada pretende «reunimos para alzar la voz, compartir, aprender y que ninguna voz debe quedar en silencio».
Para ello habrá actos, todo ello con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se incluye la lectura de un manifiesto y la proyección de la película ‘Solo mía’ que retrata de manera impactante la violencia de género a través de la historia de Ángela, quien sufre abuso físico, psicológico y sexual por su esposo. Después habrá una charla con Isabel Bautista, graduada en Psicología; Soledad Tovar, directora del Centro de Profesores y Recursos de Hoyos; Nuria López, de la Plataforma Feminista de Plasencia; y miembros de la Guardia Civil del programa Viogen.
