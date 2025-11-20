Alagón del Río construye nuevos nichos y amplía el cementerio municipal

El Ayuntamiento de Alagón del Río ha finalizado los trabajos de la ampliación del cementerio municipal y la construcción de nichos. El consistorio ha explicado que esta actuación ha consistido en la construcción de 60 nuevos nichos, así como en la adecuación y ampliación del terreno, «quedando preparado para futuras intervenciones cuando sea necesario», según explican en una nota. Desde el ayuntamiento recalcan que «este es un proyecto imprescindible, destinado a garantizar que todas las familias cuenten con un espacio digno, sereno y adecuado en momentos tan delicados a la hora de despedir a un ser querido». La obra ha supuesto una inversión total de 108.550,40 euros, destinada a mejorar este servicio público esencial.