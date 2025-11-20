Organizan el X Certamen Ruta de Tapas ‘Sabor Micológico’ en Coria

Coria es el epicentro de la gastronomía micológica este mes de noviembre con una nueva edición del evento ‘Coria Sabor Micológico’, que culminará con el tradicional ‘XVIII Día de la Seta de Coria’, este fin de semana, del 21 al 23. Durante todo el mes, los establecimientos de restauración ofrecen degustaciones de platos y menús micológicos, con propuestas que combinan la riqueza culinaria de setas y hongos de la zona. Además, se celebra el X Certamen Ruta de Tapas ‘Coria Sabor Micológico’, una cita ya consolidada en el calendario gastronómico de Extremadura.

Habrá degustación del X Certamen Ruta de Tapas ‘Coria Sabor Micológico’ en once locales hosteleros. Entre otras actividades destacadas están el viernes, 21 de noviembre, la degustación de menús micológicos en restaurantes adheridos y a las 20.00 horas Ruta de Tapas. El 22 y 23 continuarán las actividades con visita guiada por el casco histórico de Coria, con salida desde la Oficina Municipal de Turismo. Los vecinos y visitantes podrán recoger en la Oficina Municipal de Turismo de Coria los Bonos/Descuentos que incluyen 10 euros de descuento en alojamientos (hoteles y apartamentos turísticos) y 5 euros de descuento por degustaciones de platos o menús micológicos durante el mes.