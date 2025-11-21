Setas
La Asociación Micológica 'Senderuelas' de Coria ofrece numerosos actos
Mañana sábado celebra el Día de la Asociación con salida al campo y entregará los premios de su Concurso Fotográfico ‘Pan y vino’
La Asociación Micológica Senderuelas de Coria y Comarca se encuentra inmersa en su mes más intenso de actividades. Todos los lunes por la tarde se reúnen en su sede para clasificar las setas recolectadas durante el fin de semana. Su intensa programación comenzó el 8 de noviembre con su primera salida al Castañar de Hoyos, que incluyó una jornada de convivencia con comida compartida. Mañana sábado 22 de noviembre celebrarán el Día de la Asociación, con una salida al campo y una comida en su sede cuyo plato principal será de alubias con setas. Ese día se entregarán los premios de la V edición de su Concurso Fotográfico ‘Pan y Vino’, cuya exposición puede verse durante todo el mes de noviembre en el restaurante San Juan de Coria.
Los días 28 y 29 de noviembre tienen prevista una salida a la zona de Mogarraz, desplazamiento que incluye cena, alojamiento, desayuno y un paseo micológico por tierras salmantinas. La Asociación finalizará el año con una salida micológica a un pinar para recolectar níscalos el 14 de diciembre. La asociación la integran 65 personas amantes de la micología del Valle del Alagón y Sierra de Gata. Hay lista de espera para pertenecer a la asociación, debido a las limitaciones de espacio de su sede.
