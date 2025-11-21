Moraleja realizará la II Jornada contra la ‘Basuraleza’ para mañana sábado

El Ayuntamiento de Moraleja ha organizado la II Jornada contra la ‘Basuraleza’, una actividad abierta para personas de todas las edades que quieran aportar su granito de arena al cuidado del medio ambiente. Esta actividad, que se enmarca dentro de la Semana Europea de la Reducción de Residuos, se desarrolla el sábado 22 de noviembre, en horario de mañana, de 10.00 a 11.30 horas. El lugar de salida es junto al colegio Virgen de la Vega y los participantes caminarán por zonas naturales al mismo tiempo que retiran residuos acumulados, ayudando a restaurar el entorno y protegiendo la flora y fauna local. Desde el ayuntamiento animaron a la participación y la organización recomienda llevar ropa cómoda y agua.