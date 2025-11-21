Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Organiza ayuntamiento

El XIV Festival 'Moraleja Vuela’ ofrece numerosas actividades del 24 al 30 de noviembre

El programa incluye talleres, exposiciones, rutas ornitológicas, concursos y un mercado

Una actividad sobre aves, celebrada en una edición anterior.

Una actividad sobre aves, celebrada en una edición anterior. / CEDIDA

Nieves Agut

El próximo lunes día 24 arranca la XIV edición de 'Moraleja Vuela', una programación que celebra la llegada de miles de grullas a la comarca Sierra de Gata y pone en valor el turismo sostenible, inclusivo, familiar y de naturaleza de Moraleja. De esta manera y hasta el día 30 de dicho mes, se podrá disfrutar de una amplia programación con rutas ornitológicas, talleres, concursos, actividades familiares y gastronomía.

Desde el ayuntamiento se destacó el potencial ornitológico, cultural y natural del municipio y este año habrá más talleres, nuevas actividades inclusivas, degustaciones, mercado artesanal, fotografía, rutas y observación de aves, además de la participación de diferentes asociaciones, un mercado artesanal, observación de aves, rutas y exposiciones. El primer día habrá taller educativo medioambiental en el IES Jálama y después Camisetas que Re-Vuelan en el Centro de Formación Rural.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents