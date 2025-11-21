Organiza ayuntamiento
El XIV Festival 'Moraleja Vuela’ ofrece numerosas actividades del 24 al 30 de noviembre
El programa incluye talleres, exposiciones, rutas ornitológicas, concursos y un mercado
El próximo lunes día 24 arranca la XIV edición de 'Moraleja Vuela', una programación que celebra la llegada de miles de grullas a la comarca Sierra de Gata y pone en valor el turismo sostenible, inclusivo, familiar y de naturaleza de Moraleja. De esta manera y hasta el día 30 de dicho mes, se podrá disfrutar de una amplia programación con rutas ornitológicas, talleres, concursos, actividades familiares y gastronomía.
Desde el ayuntamiento se destacó el potencial ornitológico, cultural y natural del municipio y este año habrá más talleres, nuevas actividades inclusivas, degustaciones, mercado artesanal, fotografía, rutas y observación de aves, además de la participación de diferentes asociaciones, un mercado artesanal, observación de aves, rutas y exposiciones. El primer día habrá taller educativo medioambiental en el IES Jálama y después Camisetas que Re-Vuelan en el Centro de Formación Rural.
