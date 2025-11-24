Mejoras patrimonio local
Inician las obras de la iluminación nueva de la muralla de Galisteo
Dentro de un proyecto impulsado por la diputación. Además, el ayuntamiento lleva a cabo el mantenimiento de los tejados de edificios públicos
El Ayuntamiento de Galisteo ha anunciado el inicio de los trabajos para la instalación de la iluminación de la muralla a través del Plan de Sostenibilidad Turística Valle del Alagón impulsado por la Diputación Provincial de Cáceres. Dicha muralla, que rodea la población y forma parte de un conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural, contará con una nueva iluminación eficiente/artística, tras una inversión de unos 300.000 euros.
El fin es la mejora de la instalación existente, de manera que los paños de la muralla sean visibles en horario nocturno. Por otro lado, el ayuntamiento ha ejecutado, recientemente, labores de mantenimiento de tejados en edificios públicos como el consistorio y el centro médico, esto con fondos propios.
- La Asociación Cauria Neuro organiza el II Desfile Benéfico en Coria para el sábado
- El Ayuntamiento de Calzadilla reparte 3.500 euros en ayudas entre siete asociaciones
- La Asociación Micológica 'Senderuelas' de Coria ofrece numerosos actos
- Pescueza estrena la lectura fácil y el braille en calles y edificios públicos
- El Ayuntamiento de Calzadilla otorga 1.500 euros para libros al colegio Cristo de la Agonía
- Calzadilla celebrará la XXII Matanza Tradicional los días 21 y 22
- La agrupación Somos Cáceres urge la limpieza de los imbornales en Ceclavín
- Las II Olimpiadas Escolares congregarán a 11 centros educativos el martes en Coria