Inician las obras de la iluminación nueva de la muralla de Galisteo

El Ayuntamiento de Galisteo ha anunciado el inicio de los trabajos para la instalación de la iluminación de la muralla a través del Plan de Sostenibilidad Turística Valle del Alagón impulsado por la Diputación Provincial de Cáceres. Dicha muralla, que rodea la población y forma parte de un conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural, contará con una nueva iluminación eficiente/artística, tras una inversión de unos 300.000 euros.

El fin es la mejora de la instalación existente, de manera que los paños de la muralla sean visibles en horario nocturno. Por otro lado, el ayuntamiento ha ejecutado, recientemente, labores de mantenimiento de tejados en edificios públicos como el consistorio y el centro médico, esto con fondos propios.