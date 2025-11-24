A través de ayuntamientos
La Mancomunidad Valle del Alagón asesorará y orientará en el ámbito laboral
Pondrá en marcha PCEMO que da apoyo a emprendedores, a autónomos y a empresas
La Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagón pondrá en marcha el programa PCEMO, a través de Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) en distintos ayuntamientos. De esta manera, se ofrecerán servicios gratuitos de orientación laboral, formación, apoyo al emprendimiento, asesoramiento a empresas. En concreto, se prestará atención sobre empleo de manera personalizada, así como información sobre ofertas y bolsas de empleo, formación gratuita y diseño de itinerarios.
Igualmente, se ofrecerá asesoramientos para empresas, emprendedores y autónomos, apoyo a la creación de empresas e información sobre ayudas, subvenciones y programas de empleo. Todo ello a través de los AEDL en Pozuelo de Zarzón, Galisteo, Calzadilla, Alagón del río, Guijo de Coria, Huélaga, Morcillo,Valdeobispo y Villa del Campo. Los servicios se prestan en las mismas localidades a través de los respectivos ayuntamientos.
