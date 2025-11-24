La Semana Cultural de Rincón del Obispo, pedanía de Coria, ofrece varios actos hasta el domingo

La pedanía cauriense, Rincón del Obispo, celebra desde el lunes y hasta el domingo día 30 su Semana Cultural 2025 con una amplia programación organizada junto con la Asociación de Pensionistas y la Asociación de Mujeres San José Obrero. Incluye actividades formativas, lúdicas, deportivas y gastronómicas dirigidas a todos los vecinos y visitantes. El programa comienza hoy lunes con la apertura oficial y la charla ‘Mujer y Colonización’ a las 18.00 horas.

Mañana martes 25, a las 17.00, se ofrecerá la charla ‘Cuidados Podológicos en la Edad Adulta’, impartida por Pedro Gutiérrez Moraño, podólogo. El miércoles 26 comenzará con un Concurso de Petanca a las 11.00 y le seguirá un café en la Asociación de Pensionistas. Por la tarde, a las 18.30 se desarrollará un taller de risoterapia y el día 27, a las 19.00, tendrá lugar una actuación teatral y musical protagonizada por los más pequeños. El viernes 28, a las 17.00 h, se impartirá un taller para la memoria y a las 19.00 actuará el grupo Las del Teatro. El domingo 30, a las 12.00 habrá un espectáculo infantil a cargo de J. Carrón y a las 14.00 el concurso de postres caseros. A las 14.30 se ofrecerá una comida popular, con un precio simbólico de 5 euros y la Semana Cultural finalizará con el grupo Savia Viva de Coria.