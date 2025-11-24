Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Semana Cultural de Rincón del Obispo, pedanía de Coria, ofrece varios actos hasta el domingo

Hoy lunes a las 18.00 horas habrá una charla sobre ‘Mujer y colonización’ y mañana martes sobre ‘Cuidados podológicos en la edad adulta’

Actividad infantil en una Semana Cultural de Rincón del Obispo de un año anterior.

Nieves Agut

La pedanía cauriense, Rincón del Obispo, celebra desde el lunes y hasta el domingo día 30 su Semana Cultural 2025 con una amplia programación organizada junto con la Asociación de Pensionistas y la Asociación de Mujeres San José Obrero. Incluye actividades formativas, lúdicas, deportivas y gastronómicas dirigidas a todos los vecinos y visitantes. El programa comienza hoy lunes con la apertura oficial y la charla ‘Mujer y Colonización’ a las 18.00 horas.

Mañana martes 25, a las 17.00, se ofrecerá la charla ‘Cuidados Podológicos en la Edad Adulta’, impartida por Pedro Gutiérrez Moraño, podólogo. El miércoles 26 comenzará con un Concurso de Petanca a las 11.00 y le seguirá un café en la Asociación de Pensionistas. Por la tarde, a las 18.30 se desarrollará un taller de risoterapia y el día 27, a las 19.00, tendrá lugar una actuación teatral y musical protagonizada por los más pequeños. El viernes 28, a las 17.00 h, se impartirá un taller para la memoria y a las 19.00 actuará el grupo Las del Teatro. El domingo 30, a las 12.00 habrá un espectáculo infantil a cargo de J. Carrón y a las 14.00 el concurso de postres caseros. A las 14.30 se ofrecerá una comida popular, con un precio simbólico de 5 euros y la Semana Cultural finalizará con el grupo Savia Viva de Coria.

