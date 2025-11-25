Coria formará en jardinería y viveros, y pintura industrial a través del programa Escala

El Ayuntamiento de Coria pone en marcha, un año más, el Programa de formación y empleo ESCALA en las especialidades de ‘Actividades Auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería + Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes’ y ‘Pintura Industrial en construcción’. Cada una de las escuelas contará con un total de 12 alumnos. Para ambas especialidades, los alumnos interesados deberán ser mayores de 18 años, desempleados y estar inscritos en el Sexpe, además de carecer de titulación o cualificación profesional igual o superior a la que se adquirirá en el taller al que se opta

Para la especialidad de jardinería los alumnos preseleccionados por el Sexpe serán convocados a una prueba de nivel y entrevistas personales, sin embargo, en la especialidad de pintura, no habrá prueba de nivel, solo se les convocará a entrevistas personales escritas. Este programa denominado ESCALA, impulsado por el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), tiene como finalidad mejorar la empleabilidad mediante un modelo que combina formación, experiencia laboral y acompañamiento profesional en actividades de utilidad pública o social y su finalidad es facilitar la adquisición de competencias y mejorar la empleabilidad de las personas.