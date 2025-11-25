La Mancomunidad Sierra de Gata pondrá en marcha el programa ‘Respiro familiar’ 2025

La Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata pondrá en marcha el programa Respiro Familiar 2025 cuyos beneficiarios son personas que cuidan de un familiar con discapacidad o dependencia. El programa es gratuito e incluye tardes de ocio adaptadas a adultos y menores; Campamento de Navidad para menores desde el 18 hasta el 30 de diciembre por las mañanas, manualidades y juegos.

Pueden inscribirse personas cuidadoras habituales de familiares con discapacidad igual o superior al 75% o discapacidad del 33% con reconocimiento de dependencia. Las plazas son limitadas y los interesados en recibir alguno de los servicios de l programa pueden contactar con la trabajadora social de su ayuntamiento. Este programa, que se presta a través de la consejería de Salud y Servicio Sociales, ofrece acompañamiento circunstancial y actividades puntuales, así como asistencia en establecimiento no sociosanitario.