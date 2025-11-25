Hay que inscribirse
La Mancomunidad Sierra de Gata pondrá en marcha el programa ‘Respiro familiar’ 2025
Va dirigido a personas que cuidan de un familiar con discapacidad y dependencia
La Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata pondrá en marcha el programa Respiro Familiar 2025 cuyos beneficiarios son personas que cuidan de un familiar con discapacidad o dependencia. El programa es gratuito e incluye tardes de ocio adaptadas a adultos y menores; Campamento de Navidad para menores desde el 18 hasta el 30 de diciembre por las mañanas, manualidades y juegos.
Pueden inscribirse personas cuidadoras habituales de familiares con discapacidad igual o superior al 75% o discapacidad del 33% con reconocimiento de dependencia. Las plazas son limitadas y los interesados en recibir alguno de los servicios de l programa pueden contactar con la trabajadora social de su ayuntamiento. Este programa, que se presta a través de la consejería de Salud y Servicio Sociales, ofrece acompañamiento circunstancial y actividades puntuales, así como asistencia en establecimiento no sociosanitario.
