Montehermoso registra otro caso de envenenamiento de 5 gatos

La Protectora de Animales y Plantas de Montehermoso (PAM) ha denunciado ante el puesto de la Guardia Civil de dicho municipio, un nuevo caso de envenenamiento tras la aparición de «cinco cadáveres de gatos» , encontrados en la mañana del viernes 14 de noviembre en el barrio del Albadil.

Desde la asociación se solicitó al ayuntamiento que «cumpla los protocolos», en lo que supone la retirada de los gatos muertos y sus correspondientes y posteriores análisis, en lugar de echar los animales en el contenedor. Este nuevo caso de envenenamiento es el tercero que se ha registrado en el municipio en menos de un año, según recordó la asociación que detalló además que en uno de los casos también murió un perro de un vecino del municipio.