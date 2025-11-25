Maltrato animal
Montehermoso registra otro caso de envenenamiento de 5 gatos
La Protectora de Animales (PAM) denuncia que es el tercero en un año y pide a la Administración local que «cumpla los protocolos»
La Protectora de Animales y Plantas de Montehermoso (PAM) ha denunciado ante el puesto de la Guardia Civil de dicho municipio, un nuevo caso de envenenamiento tras la aparición de «cinco cadáveres de gatos» , encontrados en la mañana del viernes 14 de noviembre en el barrio del Albadil.
Desde la asociación se solicitó al ayuntamiento que «cumpla los protocolos», en lo que supone la retirada de los gatos muertos y sus correspondientes y posteriores análisis, en lugar de echar los animales en el contenedor. Este nuevo caso de envenenamiento es el tercero que se ha registrado en el municipio en menos de un año, según recordó la asociación que detalló además que en uno de los casos también murió un perro de un vecino del municipio.
- La Asociación Cauria Neuro organiza el II Desfile Benéfico en Coria para el sábado
- El Ayuntamiento de Calzadilla reparte 3.500 euros en ayudas entre siete asociaciones
- La Asociación Micológica 'Senderuelas' de Coria ofrece numerosos actos
- Pescueza estrena la lectura fácil y el braille en calles y edificios públicos
- El Ayuntamiento de Calzadilla otorga 1.500 euros para libros al colegio Cristo de la Agonía
- Calzadilla celebrará la XXII Matanza Tradicional los días 21 y 22
- La agrupación Somos Cáceres urge la limpieza de los imbornales en Ceclavín
- La nueva pista multideporte de Coria atenderá la demanda actual