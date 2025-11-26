Coria ofrece un variado y amplio programa navideño para todas las edades

El Ayuntamiento de Coria, a través de su alcaldesa, Almudena Domingo, ha presentado esta mañana, junto a concejales, la programación oficial de la Navidad 2025-2026, una propuesta amplia, accesible y dirigida a todos los públicos, que combina tradición, innovación, espectáculos, diversión y deporte. La alcaldesa destacó que esta edición «estará marcada por una agenda llena de ilusión, convivencia y espíritu navideño», así como por una importante novedad: la nueva iluminación artística de la Catedral, que podrá disfrutarse desde diciembre y que será una de las estampas más atractivas.

La programación comenzará el 5 de diciembre, a las 19.00 en la plaza de la Solidaridad, frente a la casa de la cultura, con el encendido oficial de la Navidad. Del 1 de diciembre al 7 de enero se desarrollará la Campaña de Comercio con el lema ‘Tus compras, como siempre en el Comercio de Coria’. También se incluye la Noche de Compras, justo el 12 de diciembre-. Las áreas comerciales contarán con animación de 18.00 a 23.00 horas, con posibilidad de apertura hasta medianoche. Desde el 5 de diciembre se vivirá la IV edición de ‘Coria en Dulce’, el Belén Viviente el 20 de diciembre; el día habrá Viaje Virtual a Laponia, entre otras novedades más durante las fiestas.