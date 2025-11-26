Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acto clausura

El programa ‘AuténTICas’ mejora las competencias digitales a mujeres con discapacidad, en Montehermoso

Esta iniciativa de Inserta Empleo-Fundación ONCE trata de ampliar conocimientos en este ámbito y mejorar oportunidades laborales

Grupo de alumnas, con organizadores y la alcaldesa en la clausura.

Grupo de alumnas, con organizadores y la alcaldesa en la clausura. / CEDIDA

Nieves Agut

El Centro Cultural de Montehermoso ha acogido el acto de clausura de ‘AuténTICas’, una iniciativa de Inserta Empleo – Fundación ONCE, destinada a impulsar las competencias digitales de mujeres con discapacidad del entorno rural.

La alcaldesa, Rosa Garrido, ha felicitado a las 12 participantes por su esfuerzo y compromiso, destacando que «este programa demuestra con hechos nuestro apoyo a la inclusión y al desarrollo personal y comunitario». Desde Inserta Empleo, se ha puesto en valor su misión de reducir la brecha digital de género y discapacidad en municipios rurales, subrayando que «las competencias digitales son clave para mejorar las oportunidades laborales». Las alumnas valoraron el aprendizaje práctico y el ambiente de apoyo.

