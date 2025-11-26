Acto clausura
El programa ‘AuténTICas’ mejora las competencias digitales a mujeres con discapacidad, en Montehermoso
Esta iniciativa de Inserta Empleo-Fundación ONCE trata de ampliar conocimientos en este ámbito y mejorar oportunidades laborales
El Centro Cultural de Montehermoso ha acogido el acto de clausura de ‘AuténTICas’, una iniciativa de Inserta Empleo – Fundación ONCE, destinada a impulsar las competencias digitales de mujeres con discapacidad del entorno rural.
La alcaldesa, Rosa Garrido, ha felicitado a las 12 participantes por su esfuerzo y compromiso, destacando que «este programa demuestra con hechos nuestro apoyo a la inclusión y al desarrollo personal y comunitario». Desde Inserta Empleo, se ha puesto en valor su misión de reducir la brecha digital de género y discapacidad en municipios rurales, subrayando que «las competencias digitales son clave para mejorar las oportunidades laborales». Las alumnas valoraron el aprendizaje práctico y el ambiente de apoyo.
- La Asociación Cauria Neuro organiza el II Desfile Benéfico en Coria para el sábado
- El Ayuntamiento de Calzadilla reparte 3.500 euros en ayudas entre siete asociaciones
- La Asociación Micológica 'Senderuelas' de Coria ofrece numerosos actos
- Pescueza estrena la lectura fácil y el braille en calles y edificios públicos
- El Ayuntamiento de Calzadilla otorga 1.500 euros para libros al colegio Cristo de la Agonía
- Calzadilla celebrará la XXII Matanza Tradicional los días 21 y 22
- La agrupación Somos Cáceres urge la limpieza de los imbornales en Ceclavín
- La nueva pista multideporte de Coria atenderá la demanda actual